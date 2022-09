BMW investit dans une start-up spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon

(AOF) - Via son fonds de corporate venture (BMW i Ventures), le constructeur automobile allemand BMW vient d’investir un ticket de 10 millions de dollars dans la start-up Alitheon dans le cadre d’un tour de table de série A. La jeune pousse développe une solution anti-contrefaçon à partir d'intelligence artificielle basée sur l’optique. La technologie FeaturePrint développée par Alitheon permet de numériser rapidement et facilement les objets physiques pour une identification, une authentification et un traçage irréfutables, en éliminant les erreurs d'identification et d'utilisation des articles.

BMW i Ventures a déjà investi dans le tour de table d'amorçage de la société et codirige ce nouveau tour de table aux côtés d'Imagine Ventures, une société de capital-risque basée à Seattle.

Les contrefaçons représentent un problème annuel de 2 300 milliards de dollars qui ne cesse de croître à l'échelle mondiale. En utilisant des solutions désuètes, comme les autocollants, les codes-barres et les codes QR, pour identifier les articles, les entreprises s'exposent à un risque élevé de perte de traçabilité et de contrefaçon.

La technologie brevetée FeaturePrint d'Alitheon crée pour les objets ce que les empreintes digitales sont pour les personnes - un identifiant unique qui ne nécessite aucune modification de l'objet. En capturant l'image d'un article à l'aide d'un appareil photo standard, l'IA optique FeaturePrint "voit" et rend les détails de surface minuscules de l'article dans son propre profil unique. Il en résulte une identification efficace de l'article parmi des millions d'autres, ce qui garantit l'authenticité et la provenance du produit.

Au début de cette année, Alitheon a nommé Roei Ganzarski comme nouveau PDG. Celui-ci a précédemment occupé le poste de PDG de magniX et de président exécutif d'Eviation, deux entreprises innovantes des secteurs de l'aérospatiale et des transports.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.