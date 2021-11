Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : investit 100M$ dans sa plus grande usine mondiale information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - BMW annonce des travaux d'extension de son site de Spartanburg (Caroline du sud, Etats-Unis), soit la plus grande usine du groupe BMW au monde, avec la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera les opérations logistiques. L'investissement total dans le nouveau bâtiment est estimé à quelque 100 millions de dollars. Une fois terminé, le nouveau centre logistique s'étirera sur près de 93 000m2, avec une possibilité d'expansion future. 'Cette expansion de nos opérations logistiques représente notre engagement continu envers cet État, et elle préparera l'usine de Spartanburg pour l'avenir ', a déclaré le Dr Robert Engelhorn, président et chef de la direction de BMW Manufacturing. Depuis 1992, le groupe BMW a investi plus de 11,4 milliards de dollars dans son l'usine de Spartanburg, qui produit plus de 1 500 véhicules par jour.

Valeurs associées BMW XETRA -0.86%