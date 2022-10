Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: investit 1.7 Md$ aux USA pour l'électro-mobilité information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du déploiement de son plan d'électromobilité, le groupe BMW annonce un plan d'investissement de 1,7 milliard de dollars aux Etats-Unis.



Un milliard de dollars sera consacré à développer la production de véhicules électrique dans l'usine du groupe en Caroline du Sud, à Spartanburg, via une extension du site.



Les 700 M$ restants financeront la construction d'un site d'assemblage de batteries haute-tension à proximité de Woodruff (Caroline du Sud).



'Pendant des décennies, l'usine de Spartanburg a été la pierre angulaire de la réussite mondiale du groupe BMW. À l'avenir, ce site sera également un moteur majeur pour notre stratégie d'électrification', a souligné Oliver Zipse, président du conseil d'administration.



Le groupe compte en effet construire 'au moins six modèles entièrement électriques aux Etats-Unis d'ici 2030'



A cette fin, le groupe BMW a aussi annoncé la signature d'un accord avec Envision AESC portant sur la fourniture de cellules de batterie à l'usine de Spartanburg, Envision AESC prévoyant d'ailleurs de construire une nouvelle usine dans l'État.





