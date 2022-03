Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: investissement sur un site en Caroline du Sud information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce son intention d'investir plus de 200 millions de dollars pour construire un atelier au sein de son usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, un investissement représentant la création de plus de 200 nouveaux emplois.



Ce nouvel atelier, qui entrera en production à l'été 2024, découpera de l'acier brut pour produire des pièces telles que les quatre portes, les ailes, les côtés extérieurs de la carrosserie et le hayon pour des véhicules de modèles BMW X.





