BMW: investissement de plus de 500 ME à l'usine de Steyr

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une étape importante à l'usine du groupe à Steyr : l'achèvement des installations de production de moteurs électriques de nouvelle génération.



Les nouveaux halls destinés à la production future de moteurs électriques sont terminés sur le site du groupe BMW à Steyr. Ce nouveau site représente 60 000 mètres carrés d'espace de production.



' La construction et l'installation de cette usine de production de moteurs électriques Neue Klasse se déroulent parfaitement comme prévu ', a expliqué Helmut Hochsteiner, responsable des productions électriques sur le site du groupe BMW à Steyr.



Klaus von Moltke, vice-président de la production de moteurs chez BMW AG et directeur de l'usine de Steyr, a déclaré: ' Nous investissons au total plus de 500 millions d'euros dans des installations et des équipements pour Steyr, confirmant ainsi l'engagement du groupe BMW envers le site. La production en série de moteurs électriques pour la Neue Klasse devrait démarrer à l'automne 2025. '





