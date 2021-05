Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : investissement dans Solid Power Cercle Finance • 03/05/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce un investissement dans Solid Power, producteur de batteries à l'état solide pour véhicules électriques, dans le cadre d'un tour de table de séries B de 130 millions de dollars, pour l'aider à accélérer le développement de sa technologie. Investissant aux côtés de Ford Motor et de Volta Energy Technologies, le groupe allemand devient un détenteur de capital à parité avec Ford. Les deux constructeurs automobiles disposeront de représentants au conseil de Solid Power. Ford et BMW ont en outre conclus tous deux des accords de développement conjoints avec Solid Power pour développer et tester sa technologie de batteries, de façon à répondre à leurs besoins d'ingénierie et de fabrication pour leurs véhicules futurs respectifs.

