Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: introduit la fonction Plug & Charge information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - À partir de la mi-2023, une fonction Plug&Charge sera disponible sur les premiers modèles BMW, permettant aux clients de se recharger en électricité sur les bornes de recharge publiques sans avoir à utiliser de carte de recharge ou d'application.



L'authentification nécessaire au lancement du processus de charge et à la facturation s'effectue automatiquement par le biais d'un échange de données entre le véhicule et la station de charge.



L'offre se caractérise par sa flexibilité : Le groupe BMW est le premier constructeur automobile à intégrer une fonctionnalité multi-contrats dans son offre Plug&Charge. Celle-ci permet aux clients de stocker numériquement dans le véhicule leurs multiples contrats de charge actuels provenant d'au moins cinq fournisseurs différents.



Avantage supplémentaire de ce système : L'authentification automatique par le véhicule ne nécessite pas de connexion en ligne sur le lieu de charge. Cela est particulièrement avantageux dans les garages souterrains.



Le groupe BMW fera une démonstration publique de la fonction 'Multi Contract Plug&Charge' pour la première fois lors de la conférence du réseau Intercharge, qui aura lieu à Berlin à partir du 12 septembre.





Valeurs associées BMW XETRA +2.07%