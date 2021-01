Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : hausse des ventes au 4ème trimestre 2020 Cercle Finance • 12/01/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a enregistré un total de 2 324 809 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce (-8,4%) livrés aux clients du monde entier. 686 069 véhicules ont été vendus au niveau du Groupe au quatrième trimestre, soit une augmentation de 3% (+ 3,2%) d'une année sur l'autre. Les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont augmenté de près de 40% (38,9%) par rapport à l'année précédente. La marque BMW a terminé l'année avec un total de 2 028 659 (-7,2%) véhicules livrés aux clients. Une contribution significative a été apportée par la solide performance des modèles dans le segment du luxe supérieur, qui a augmenté de 12,4% d'une année sur l'autre pour atteindre un total de 115 420 unités grâce aux séries 7, 8 et BMW X7. Le groupe BMW a vendu un total de 192 646 véhicules BMW et MINI électrifiés dans le monde l'année dernière, soit une augmentation d'un tiers (+ 31,8%) par rapport à 2019. Les ventes de véhicules entièrement électriques ont augmenté de 13%, tandis que les ventes d'hybrides rechargeables ont augmenté de près de 40%. En Europe, les véhicules électrifiés représentaient déjà 15% des ventes totales. ' Nous avons réussi à terminer l'année avec un quatrième trimestre solide et une fois de plus nous sommes en tête du segment haut de gamme dans le monde ', a souligné Pieter Nota, membre du conseil de direction de BMW AG en charge des clients, des marques et des ventes.

Valeurs associées BMW VZ XETRA -0.09%