BMW : hausse de 8,7% des ventes aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé la vente de 75 619 véhicules BMW au troisième trimestre 2021 aux États-Unis, soit une augmentation de 8,7 % par rapport à la même période l'an dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de la marque BMW totalisent 243 613 véhicules, soit une hausse de 35,4 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2020. La société a également fait état de ventes de 6 445 véhicules MINI aux États-Unis au troisième trimestre de 2021, soit une baisse de 28,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Depuis le début de l'année, les ventes de MINI totalisent 22 070, soit une augmentation de 12,7 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2020. 'Nous prévoyons une forte demande des consommateurs pour le reste de l'année et nous gérons de près les niveaux de stock afin de poursuivre notre dynamique de ventes positive.' a déclaré Sebastian Mackensen, président et chef de la direction de BMW Amérique du Nord.

Valeurs associées BMW XETRA -0.26%