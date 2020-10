Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : hausse de 8,6% des ventes au 3e trimestre Cercle Finance • 07/10/2020 à 09:16









(CercleFinance.com) - BMW Group revendique une croissance de 8,6% de ses ventes mondiales au troisième trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année dernière, avec un total de 675.680 véhicules livrés aux clients. Comme attendu, la performance sur les neuf premiers mois de l'année reflète l'impact global de la pandémie de Covid-19, avec un recul de 12,5% des ventes de véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce, à 1.638.316. 'Nous sommes particulièrement satisfaits de la hausse des ventes de près de 50% dans les véhicules électriques, ce qui fait de l'électromobilité un moteur de croissance substantiel', note Pieter Nota, membre du directoire en charge des clients, marques et ventes.

Valeurs associées BMW XETRA -0.28%