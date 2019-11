Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : hausse de 23% du profit imposable au 3e trimestre Cercle Finance • 06/11/2019 à 10:33









(CercleFinance.com) - BMW Group publie au titre du troisième trimestre, un profit avant impôts en hausse de 23,4% à 2,35 milliards d'euros, manquant toutefois le consensus, avec un profit automobile coeur en croissance de 52,8% à 1,53 milliard. Le constructeur haut de gamme revendique des livraisons aux clients record pour un troisième trimestre, avec 613.361 véhicules des marques BMW, MINI et Rolls-Royce livrés sur la période, en progression de 3,6% sur un an. Le groupe basé à Munich confirme ses prévisions pour l'année 2019 d'un profit imposable significativement inférieur à celui de l'année précédente et d'un nombre de livraisons aux clients en légère progression.

Valeurs associées BMW XETRA +1.21%