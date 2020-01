Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : hausse de 2,4% des ventes en décembre aux USA Cercle Finance • 06/01/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les ventes de BMW Group aux États-Unis ont augmenté de 2,4% en décembre pour atteindre 38 056 véhicules, grâce aux lancements de nouveaux modèles et l'offensive en cours du constructeur automobile allemand. Les ventes de véhicules de marque BMW ont augmenté de 4% pour atteindre 35 746 unités, en raison de la forte demande pour le nouveau X7 et des ventes plus élevées pour le SUV X5 et la Série 3. En revanche, les ventes de véhicules de marque Mini en décembre ont diminué de 17,4% d'une année sur l'autre pour s'établir à 2 310 véhicules. Les ventes du Groupe BMW pour l'exercice 2019 sont en hausse de 1,8% à 360 918 véhicules.

Valeurs associées BMW XETRA -1.20%