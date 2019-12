Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : hausse de 10,2% des ventes aux États-Unis Cercle Finance • 04/12/2019 à 13:12









(CercleFinance.com) - Les ventes de véhicules du constructeur allemands aux États-Unis ont augmenté de 10,2% en glissement annuel pour atteindre 31 213 unités en novembre, a annoncé le groupe dans un communiqué. Les ventes de novembre ont bénéficié de la forte dynamique de la septième génération de la berline BMW Série 3 (+ 95,2% à 6 283 unités), ainsi que de la BMW X3 (+ 9,1% à 5 948 unités). La BMW X7 - qui propose une gamme de luxe allant jusqu'à sept personnes - a connu son meilleur mois depuis son lancement en mars (2 614 unités). Les ventes américaines de la marque BMW en 2019 ressortent à 289 080 véhicules, en hausse de 4,5%.

