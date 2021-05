Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : gagne plus de 1%, un broker ajuste sa cible Cercle Finance • 10/05/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - BMW gagne plus de 1% à Francfort, alors que ce matin, Oddo BHF a rehaussé son objectif de cours sur le titre, passant de 75 à 80 euros. Dans le même temps, l'analyste a renouvelé son conseil de 'sous-performance' sur BMW. Dans un contexte automobile porteur, le bureau d'analyses a souligné la solidité, 'comme prévu', du 1er trimestre du constructeur et s'intéressait surtout aux perspectives annuelles de BMW et à leur éventuel relèvement. Le groupe a finalement 'revu en hausse ses objectifs annuels, dans une ampleur toutefois sans doute plus modeste qu'espéré face aux risques détaillés par le management (historiquement prudent) et malgré un message rassurant sur le 2e trimestre', note Oddo.

Valeurs associées BMW XETRA +1.84%