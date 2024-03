Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: forte progression des ventes de véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - BMW Group a atteint ses objectifs commerciaux pour l'exercice 2023, comme prévu. Au total, 2 554 183 véhicules ont été livrés aux clients au cours de l'année jusqu'à fin décembre (2022 : 2 399 632 unités / +6,4%) - dont 717 620 unités au quatrième trimestre (T4 2022 : 651 794 unités / +10,1%). Les livraisons pour l'ensemble de l'année ont connu une solide augmentation, ce qui s'est traduit par une part de marché de 3,3 %.



La marge EBT du Groupe s'est établie à 11,0% (2022 : 16,5% ; T4 : 8,6% ; 2022 : 8,2%), au-dessus de l'objectif stratégique de 10%. La marge EBIT du segment automobile de 9,8% (2022 : 8,6% ; T4 : 8,5% ; T4 2022 : 8,5%) se situe dans la fourchette cible prévue de 9,5 à 10,0%.



Tout au long de 2023, la gamme de véhicules entièrement électriques de l'entreprise a été un moteur de croissance clé. BMW Group a livré un total de 375.716 voitures entièrement électriques (2022 : 215.752 unités / +74,1%) aux clients, atteignant une part d'environ 15% des ventes totales, comme prévu.



' Nous avons enregistré une forte croissance et augmenté considérablement notre pourcentage de véhicules entièrement électriques, tout en améliorant notre rentabilité opérationnelle. Beaucoup de gens parlent de 'transformation'. Pour nous, il s'agit plutôt d'un progrès continu', a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG,





