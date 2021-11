Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : forte hausse des profits à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - BMW Group publie au titre des neuf premiers mois de 2021 un résultat avant impôt de près de 13,2 milliards d'euros, contre près de trois milliards un an auparavant, ainsi qu'une marge EBIT du segment automobile de 11,3%, contre 0,3% sur la même période en 2020. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile allemand a augmenté de 19,2% à 82,8 milliards d'euros (+20,5% hors effets de changes) avec des livraisons en volume en hausse de 18% à 1,93 million de véhicules depuis le début de l'année en cours. BMW Group confirme ses perspectives 2021 relevées le 30 septembre : il continue de prévoir un bénéfice avant impôts nettement supérieur à celui de l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBIT du segment automobile entre 9,5 à 10,5%.

Valeurs associées BMW XETRA -0.30%