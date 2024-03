Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: forte augmentation de la production à Ratisbonne information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce de très bonnes perspectives pour BMW Group dans le Haut-Palatinat. L'usine de Ratisbonne investit et continue d'embaucher.



Le directeur de l'usine Armin Ebner est extrêmement optimiste pour 2024. ' Depuis que nous avons ajouté une équipe de nuit à l'automne de l'année dernière, notre production quotidienne a déjà augmenté d'environ 300 véhicules, pour atteindre 1 300 actuellement. Notre production annuelle totale pour 2023 était de 238 301 véhicules. Cela signifie que l'année dernière, près d'une BMW sur dix produite dans le monde provenait de Ratisbonne '.



'Cela confirme le fort attrait des clients pour les modèles compacts fabriqués à Ratisbonne, la BMW X1 et la BMW X2', souligne Armin Ebner. La deuxième génération du BMW X2 est entrée en production à Ratisbonne en novembre.



Armin Ebner prévoit une nouvelle augmentation du nombre de véhicules produits à Ratisbonne en 2024. Plus précisément, l'usine sera en mesure de fabriquer bien plus de 300 000 unités par an.



La production de modèles électriques, en particulier, devrait augmenter considérablement : en 2024, au moins une BMW sur trois quittant les usines bavaroises du groupe BMW devrait être une voiture électrique - et il en va de même à Ratisbonne.





