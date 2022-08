Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: fait moins bien que prévu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - BMW recule en Bourse ce mercredi après avoir fait état d'un résultat d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.



Le groupe automobile allemand a annoncé ce matin avoir réalisé un bénéfice avant impôts (EBT) en baisse de 34% à 3,9 milliards d'euros, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à 34,8 milliards.



Ses activités automobiles affichent un résultat opérationnel en repli de 37% à moins de 2,5 milliards d'euros, contre un consensus établi à 2,6 milliards d'euros, donnant une marge d'exploitation en net recul, à 8,2% contre 15,8% l'an dernier.



Dans son communiqué, BMW dit constater les premiers signes d'un ralentissement de l'économie, disant même prévoir une accentuation de ses difficultés en plus des problèmes d'approvisionnement actuels.



Le constructeur a néanmoins confirmé sa prévision d'une marge opérationnelle de sa division automobile comprise entre 7% et 9% cette année.



Suite à ces annonces, l'action du groupe bavarois lâchait plus de 5% mercredi matin à la Bourse de Francfort, où l'indice DAX cédait 0,1% au même moment.





Valeurs associées BMW XETRA -5.57%