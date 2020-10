Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : établit un code éthique sur l'intelligence artificielle Cercle Finance • 12/10/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un processus de consultation organisé par la Commission européenne, le groupe BMW participe à l'élaboration et au développement d'un ensemble de règles entourant le travail avec l'intelligence artificielle (IA). Il annonce avoir déjà élaboré sept principes de base couvrant l'utilisation de l'IA en son sein. L'IA est en effet un élément central pour le groupe BMW qui l'utilise régulièrement tout au long de sa chaine de valeur. Sécurité, confidentialité des données, surveillance humaine des décisions prises par l'IA, transparence des décisions, création d'applications IA responsables, non-discriminantes et favorisant le bien-être des clients... Ces critères seront ' continuellement affinés et adaptés aux besoins ', indique le groupe.

Valeurs associées BMW VZ XETRA -0.52%