Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : et Mercedes suspendent leur coopération Cercle Finance • 19/06/2020 à 14:19









(CercleFinance.com) - BMW et Mercedes-Benz suspendent temporairement leur coopération au service du développement d'une technologie de nouvelle génération pour la conduite automatisée. Les deux groupes indiquent que la coopération pourrait reprendre à une date ultérieure. Le groupe BMW et Mercedes-Benz AG travaillent tous deux séparément sur la conduite automatisée et ont réalisé des progrès majeurs dans ce domaine. Les deux groupes estiment que compte tenu des dépenses liées à la création d'une plate-forme technologique commune, ainsi que des conditions économiques et commerciales actuelles, le moment n'était pas propice à la réussite de la mise en oeuvre de cette coopération. Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG a déclaré: ' Pour nous préparer aux défis futurs d'un environnement en évolution rapide, nous étudions actuellement d'autres possibilités avec des partenaires extérieurs au secteur automobile. '

Valeurs associées BMW XETRA +0.28%