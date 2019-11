BMW et Great Wall Motor vont produire des modèles électriques de Mini en Chine

(AOF) - L'allemand BMW et le chinois Great Wall Motor ont annoncé vendredi le lancement de leur nouvelle coentreprise, Spotlight Automotive Limited. Cette dernière aura pour tâche de produire des véhicules électriques de la marque Mini. L'usine aura une capacité standard pouvant atteindre 160 000 véhicules par an, ce qui nécessitera environ 3 000 employés après la phase de démarrage. Les deux partenaires investiront ensemble environ 650 millions d'euros. La phase de construction est prévue de 2020 à 2022.

