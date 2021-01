Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : est optimiste pour l'année en cours Cercle Finance • 15/01/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - Le constructeur allemand de voitures haut de gamme BMW Group a déclaré ce matin qu'il était optimiste pour l'année en cours, prévoyant de reprendre une croissance rentable grâce à une forte demande et à une nouvelle gamme de produits. Le géant de l'automobile basé à Munich - qui a affiché un record de ventes pour son quatrième trimestre - a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation des ventes de véhicules électriques de plus de 50 % en 2021. 'Cela souligne l'importance de l'électromobilité en tant que moteur de croissance majeur pour notre entreprise', a déclaré le chef des ventes Pieter Nota. Avec le démarrage de la production des modèles BMW iX et BMW i4, la société vise à doubler les ventes de véhicules entièrement électriques cette année. En outre, BMW réorganise sa division de vente et de marketing en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux, en réalisant un investissement à trois chiffres de millions de dollars dans la numérisation jusqu'en 2025, afin d'améliorer la satisfaction du client.

