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« BMW entretient de bonnes relations avec les deux partis américains », déclare l'entreprise sur les résultats des élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 09:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE a souligné mercredi sa coopération de longue date avec les gouvernements américains, tous partis confondus, alors qu'il attend les résultats définitifs des élections de mi-mandat aux États-Unis, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

“Au cours des cinq dernières décennies, nous avons très bien collaboré avec les gouvernements des deux partis politiques, et nous avons l'intention de poursuivre dans cette voie à l'avenir,” a déclaré le porte-parole.

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