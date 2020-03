Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : en hausse, un broker note la 'solidité financière' Cercle Finance • 20/03/2020 à 12:37









(CercleFinance.com) - Le titre BMW avance ce vendredi de +6%, même si l'analyste Oddo BHF revoit son objectif de cours sur celui-ci, confirmant au passage sa recommandation 'neutre'. Surtout, le broker note 'une solidité financière appréciable dans le contexte actuel'. La cible d'Oddo BHF passe ainsi de 72 à 45 euros. 'Malgré ce contexte opérationnel très tendu, la bonne nouvelle, selon nous, est venue du message du constructeur sur le FCF lors de la conférence téléphonique. En effet, si le groupe a précisé qu'il visait pré COVID-19 un FCF > 3 MdE, celui-ci est toujours attendu positif dans le nouveau scénario dégradé (hors cash-out éventuel lié aux amendes de cartel). Au-delà, la situation financière à fin 2019 reste très confortable (17.6 MdE de cash net après le FCF solide du T4 2019) et devrait permettre au constructeur de naviguer solidement à travers cette crise (comme cela avait déjà été le cas en 2008/09)', retient Oddo BHF.

Valeurs associées BMW XETRA +8.96%