BMW: double ses ventes de véhicules électriques

(CercleFinance.com) - BMW Group a vendu un total de 128 196 véhicules BMW et MINI entièrement électriques au cours des neuf premiers mois de 2022, soit plus du double de ses ventes de BEV au cours de la même période de l'année dernière (+114,8 %).



Les ventes de BMW Group au troisième trimestre ont été équivalentes à celles de l'année précédente (-0,9%), avec 587 795 véhicules vendus. Entre janvier et septembre, l'entreprise a livré à ses clients un total de 1 747 889 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce.



Au mois de septembre, les ventes de BMW Group ont augmenté de 6,6 %, avec 210 543 véhicules livrés aux clients.



'Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de vente pour 2022', commente Pieter Nota, membre du conseil de direction de BMW, responsable de la clientèle, des marques et des ventes.



BMW Group a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022, avec des ventes légèrement inférieures à celles de l'année précédente





