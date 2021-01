Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : donne un aperçu du futur système iDrive Cercle Finance • 11/01/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW indique qu'il va profiter du 'Consumer Electronics Show (CES)' qui se tient sous forme numérique du 11 au 14 janvier, pour annoncer 'le prochain chapitre de son système d'affichage et d'exploitation, qui devrait transporter l'interaction conducteur-véhicule dans une nouvelle ère numérique et intelligente', un véritable 'changement de paradigme', annonce le constructeur. Ce forum virtuel va permettre à BMW de 'donner à un public mondial un premier aperçu de son tout nouveau système BMW iDrive' qui sera officiellement dévoilé plus tard dans l'année.

Valeurs associées BMW VZ XETRA -0.55%