BMW : distingué comme employeur par Universum

(CercleFinance.com) - BMW Group affirme figurer une nouvelle fois parmi les employeurs les plus attractifs du monde, se fondant sur diverses études cette année, et notamment au premier rang des constructeurs automobiles mondiaux selon le classement Universum. Parmi les étudiants en ingénierie et en informatique, le groupe allemand se situe au quatrième rang selon ce classement (après Google, Microsoft et Apple), fondé sur une enquête auprès de plus de 240.000 étudiants dans 12 pays. BMW ajoute se maintenir au premier rang du baromètre Trendence Young Professionals chaque année depuis 2012, avec même le trophée spécial 'Top Employer of the Past 20 Years' reçu cet automne de la part du Trendence Institute.

Valeurs associées BMW XETRA -0.24%