BMW: devient le sponsor officiel de l'Erste Bank Open

(CercleFinance.com) - À partir de cette saison, BMW devient le sponsor officiel et le partenaire exclusif de mobilité de l'Erste Bank Open. Le groupe poursuit ainsi avec succès son engagement global dans le tennis.



Depuis 1974, l'Erste Bank Open offre un tennis de classe mondiale dans la Wiener Stadthalle. Cette année, le tournoi se déroulera du 19 au 27 octobre. BMW sera représenté à l'événement avec deux zones d'exposition et fournira les navettes officielles pour les joueurs de l'Erste Bank Open.



'L'Erste Bank Open est synonyme de tennis de haut niveau. C'est pourquoi nous sommes très fiers de pouvoir soutenir l'un des plus grands événements sportifs en Autriche', a déclaré Christian Morawa, DG de BMW Autriche.



' Cette collaboration est une nouvelle étape importante sur la voie d'un avenir durable et fructueux pour le tournoi viennois. Grâce à son attrait mondial, l'Erste Bank Open offre une plateforme parfaite pour les sponsors dans le domaine important de la communication avec les clients', a déclaré Herwig Straka, directeur du tournoi.





