Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: développe un réseau électrique avec Mercedes en Chine information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - BMW et Mercedes-Benz vont installer ensemble un réseau de recharge haute puissance commun en Chine



Les deux groupes ont signé un accord pour créer une coentreprise à 50/50 en Chine pour l'exploitation d'un réseau de recharge haute puissance et pour fournir aux clients chinois des services de recharge haut de gamme.





La joint-venture vise à établir un réseau d'au moins 1 000 bornes de recharge haute puissance avec environ 7 000 bornes de recharge haute puissance d'ici la fin de 2026. Les premières stations devraient ouvrir leurs portes à 2024 dans les principales régions, avec d'autres stations à installer dans tout le pays.



La coentreprise a l'intention de s'approvisionner en électricité produite à partir de sources renouvelables, lorsque les conditions le permettent.





Valeurs associées BMW XETRA -0.03%