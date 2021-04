BMW : développe son réseau de production pour l'e-mobilité

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce le lancement de la production de composants de batterie dans ses usines allemandes de Leipzig et de Ratisbonne et, plus largement, l'élargissement de son réseau de production de moteurs électriques.

La production en série de modules de batterie débutera le lundi 3 mai à Leipzig tandis que la production de batteries haute tension est prévue à Ratisbonne à partir de 2022.

Le groupe BMW prévoit d'investir 790 millions d'euros dans l'expansion de la capacité de production de composants de transmission pour véhicules électrifiés sur ses sites de Dingolfing, Leipzig, Ratisbonne et Steyr entre 2020 et 2022, dont 250 millions pour les seuls sites de Ratisbonne et Leipzig.

'Nous prévoyons qu'au moins 50% des véhicules que nous livrons à nos clients dans le monde seront entièrement électriques d'ici 2030 ', a rappelé Michael Nikolaides, vice-président principal en charge de la production des moteurs électriques.