BMW : développe son activité de mobilité avec Daimler

(CercleFinance.com) - BMW et Daimler annoncent être maintenant sur la bonne voie pour la prochaine phase de l'expansion de leur coentreprise de mobilité.

Les constructeurs automobiles ont déclaré que la nouvelle structure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, comprendra le (1) service de taxi et de transport gratuit Free Now, (2) l'autopartage par le fournisseur Share Now (3) l'infrastructure Charge Now et la solution de stationnement numérique Park Now.

BMW et Daimler sont déterminés pour développer la joint-venture, qui compte aujourd'hui près de 90 millions de clients au total - en hausse de 44% depuis début 2019, pour devenir un 'acteur de premier plan' sur le marché de la mobilité.