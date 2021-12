Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : deux contrats conclus avec des fabricants de puces information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé mercredi la signature de contrats avec deux fabricants de puces, avec l'objectif avoué de sécuriser son approvisionnement en semi-conducteurs pour les années qui viennent. Le groupe automobile allemand indique que les accords conclus avec Inova Semiconductors et Globalfoundries doivent lui permettre de garantir la fourniture de plusieurs millions de micropuces électroniques chaque année. Ces composants sont appelés à intégrer la technologie de LED intelligente développée par BMW, qui doit notamment équiper le nouveau SUV électrique BMW iX, dont les livraisons ont débuté le mois dernier. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, BMW rappelle que chaque véhicule électrique recèle plusieurs milliers de semi-conducteurs essentiels au bon fonctionnement des circuits électroniques. La part de ces composants au sein des véhicules est appelée à grandir dans le futur, prévient le groupe de Munich.

Valeurs associées BMW XETRA -0.40%