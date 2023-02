Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: des projets dans l'électromobilité au Mexique information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé vendredi qu'il comptait accélérer la production de ses véhicules électriques au niveau mondial, une décision qui pourrait lui permettre d'atteindre son objectif d'un véhicule électrique vendu sur deux d'ici à 2030.



Le groupe automobile allemand a indiqué que les modèles de sa nouvelle plateforme dans l'électromobilité', la 'Neue Klasse', seraient également produits dans son usine de San Luis Potosi au Mexique.



Ce site va faire l'objet d'un investissement de 800 millions d'euros en vue de l'intégration des modèles entièrement électriques du concept 'Neue Klasse' et de la construction d'une ligne d'assemblage de batteries haute tension.



Le projet devrait se traduire par la création d'environ 1000 nouveaux emplois au niveau de l'usine.



Les premiers exemplaires issues de la vision 'Neue Klasse' devraient sortir des lignes de production de l'usine de Debrecen (Hongrie) en 2025, suivis de près par le site de Munich.



Le site de San Luis Potosi devrait, lui, contribuer en termes de volumes additionnels à compter de l'exercice 2027.





