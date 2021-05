Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : des pneus durables pour la BMW X5 Plug-in Hybrid Cercle Finance • 19/05/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le groupe intensifie ses activités dans le domaine de la durabilité. Il devient le premier constructeur automobile au monde à équiper ses voitures de pneus utilisant du caoutchouc naturel et de la rayonne certifiés durables FSC, un matériau à base de bois utilisé pour renforcer les pneus. La société se procurera dans un premier temps des pneus 22 pouces exclusivement auprès de Pirelli et, à partir d'août de cette année, les utilisera pour la BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid. ' L'utilisation de pneus en caoutchouc naturel certifié est une réalisation pionnière pour notre industrie. De cette manière, nous contribuons à préserver la biodiversité et les forêts pour lutter contre le changement climatique. ' a déclaré le Dr Andreas Wendt, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs.

