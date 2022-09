BMW: des modèles avec des intérieurs végétalisés dès 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 17:02

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW prévoit de lancer ses premiers véhicules dotés d'un intérieur entièrement végétalien en 2023. Cela est rendu possible principalement par le développement de matériaux innovants ayant des propriétés similaires à celles du cuir. Ces intérieurs entièrement végétalisés seront disponibles pour les modèles BMW et MINI.



Le BMW Group répond ainsi à la demande d'intérieurs végétaliens et sans cuir, qui devrait encore augmenter dans un avenir proche, notamment aux États-Unis, en Chine et en Europe.



La réduction des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule est l'objectif central de BMW Group sur la voie de la neutralité climatique, qui doit être atteinte au plus tard en 2050. Le choix des matériaux a un rôle clé à jouer dans la réalisation de cet objectif.



' Nous répondons aux souhaits de nos clients qui ne veulent faire aucun compromis en termes d'apparence, de sensation et de fonctionnalité. Ce matériau innovant résiste à l'usure causée par l'abrasion, la transpiration et l'humidité et possède toutes les propriétés souhaitables du cuir ', déclare Uwe Köhler, chef du développement Carrosserie, habillage extérieur, intérieur chez BMW Group.