BMW: démarrage de la production du nouveau BMW iX1

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi avoir démarré la production du BMW iX1, son nouveau SUV 100% électrique, au sein de l'usine allemande de Ratisbonne, en Bavière.



Dans un communiqué de presse, le constructeur de voitures haut de gamme estime que le projet illustre la rapidité avec laquelle il a réussi à déployer sa stratégie en matière d'électromobilité.



Le groupe automobile souligne que toutes ses usines allemandes sont désormais en mesure de produire des véhicules électriques. D'ici à 2024, un minimum d'un véhicule sur trois produit en Bavière sera électrique.



BMW rappelle avoir investi plus de 1,6 milliards d'euros dans l'électrification de ses sites allemands de Dingolfing, Leipzig et Regensburg, où 3300 de ses employés sont désormais dédiés à cette tâche.



Avec le lancement de ce petit SUV entièrement électrique, le groupe entend maintenant doper ses ventes de véhicules électriques.





