BMW : début de la production de la BMW iX à Dingolfing

(CercleFinance.com) - BMW annonce que la production standard de la BMW iX 100% électrique a débuté ce jour à Dingolfing, en Basse-Bavière, usine qui produit désormais sur une seule ligne des véhicules à moteur thermique, hybrides rechargeables et entièrement électriques. 'Le lancement de la BMW iX marque une nouvelle étape dans notre expansion de l'électrification et démontre la transformation réussie de notre réseau de production', commente Milan Nedeljkovi?, responsable de la production au sein du conseil d'administration. Avec la BMW iX et d'autres modèles PHEV sur la seule usine de Dingolfing, BMW prévoit de doubler le pourcentage de véhicules électrifiés produits cette année par rapport à 2020. Vers le milieu de la décennie, la moitié des véhicules de ce site seront électrifiés.

Valeurs associées BMW XETRA +0.13%