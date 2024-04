Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: de retour au Salon de l'Auto de Paris en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce qu'il fera son retour au prochain grand rendez-vous de l'automobile français, le Mondial de l'Automobile, qui se tiendra à Paris du 14 au 20 octobre 2024, après six ans d'absence.



Cet événement sera une occasion, pour le constructeur, de présenter son offre produit forte, orientée vers l'avenir et qui participe à redéfinir les contours de l'automobile d'aujourd'hui comme de demain.



Les trois marques de BMW Group seront représentées à la Porte de Versailles puisque, sur le stand combiné BMW & MINI, figureront également des modèles BMW Motorrad illustrant les solutions de mobilités urbaines proposées par le groupe.







