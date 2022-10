Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: de nouveaux composants électroniques produits à Leipzig information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 15:55









(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé jeudi qu'il allait créer huit nouvelles lignes de production de composants électroniques au sein de son usine de Leipzig dans le cadre de son projet de transformation vers l'électromobilité.



D'ici un an, c'est une ligne supplémentaire de modules de batterie qui sera ajoutée au site, en plus des deux déjà existantes, ainsi que cinq lignes de revêtement de cellules.



Ces installations seront suivies par deux nouvelles lignes d'assemblage de batteries haute tension, des systèmes destinés à alimenter des modèles tels que la version entièrement électrique du Mini Countryman, également construite à Leipzig.



A l'occasion de son 'Green Day' organisé aujourd'hui dans l'usine de Leipzig, BMW a également dévoilé un premier brûleur à carburant flexible, fonctionnant à partir d'hydrogène et d'énergie fossile, qu'il utilisera dans son atelier de peinture.



Cette nouvelle technologie va permettre aux sécheurs de peinture de fonctionner à l'hydrogène vert.





