BMW: dans le vert, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 17:03

(CercleFinance.com) - BMW gagne un peu moins de 2% à Francfort, alors que Oddo BHF maintient son opinion ' neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 95 euros.



Le broker souligne que BMW a toutefois publié, hier, des premiers résultats du 4ème trimestre 2021 légèrement inférieurs aux attentes car 'le constructeur a été plus fortement impacté par l'inflation qu'escompté '.



Oddo rappelle que BMW a publié un chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 28.4 MdE (consensus VA à 28.5 MdE) et un EBIT Groupe de 2.5 MdE (-8% vs consensus), portant le CA annuel à 111.2 MdE et l'EBIT à 13.4 MdE. Concernant la division automobile, le CA est ressorti à 25.1 MdE, soit un recul de 3.5%.



' Malgré ces résultats, les annonces en termes de retour à l'actionnaire ont, elles, été plus favorables et semblent témoigner, à première vue, de la confiance du groupe malgré l'incertitude actuelle. Ainsi, le dividende proposé ressort à 5.8 E pour l'action ordinaire à comparer avec un consensus de 5.7 E ' rajoute le bureau d'analyses.