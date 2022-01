Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: croissance de 8,4 % des ventes sur l'année 2021 information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a affiché une croissance des ventes de 8,4 % en glissement annuel l'année dernière, avec un total de 2 521 525 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce livrés aux clients du monde entier.



Les ventes de BMW ont atteint un nouveau record historique de 2 213 795 unités (+9,1%) l'année dernière, la marque étant leader sur le segment premium mondial.



En 2021, 13 % des véhicules BMW et MINI vendus dans le monde - un total de 328 316 unités (+70,4 %) - étaient déjà électrifiés. En Europe, il était déjà supérieur à 23 % (225 415 unités).



' Nos marques ont enregistré de meilleurs résultats de vente de tous les temps dans le monde - avec en tête la marque BMW, qui est numéro un dans le segment premium mondial ', a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la clientèle, des marques et des Ventes.





