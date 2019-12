Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : contrat d'approvisionnement en lithium avec Ganfeng Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:18









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce la signature d'un contrat d'approvisionnement en lithium pour batteries électriques avec le chinois Ganfeng Lithium, pour une durée de cinq ans et représentant un volume total de commandes de 540 millions d'euros. 'Nous visons 25 modèles électriques dans notre gamme en 2023, dont plus de la moitié seront 100% électriques. Nos besoins en matières premières continueront de progresser en conséquence', explique Andreas Wendt, membre du conseil de direction du groupe allemand.

Valeurs associées BMW XETRA +1.31%