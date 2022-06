Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: construction de son usine à Debrecen en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la première pierre a été posée pour la nouvelle usine à Debrecen, en Hongrie.



Cette nouvelle usine qui a nécessité un investissement de plus d'un milliard d'euros, permettra de lancer la production en série de la Neue Klasse entièrement électrique en 2025.



'L'usine de Debrecen établira de nouvelles normes dans la fabrication de véhicules hautement innovants', a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG pour la production.



'Cette usine est à la pointe de la technologie en termes de flexibilité, de durabilité et de numérisation dans l'ensemble de l'industrie automobile.'



'La nouvelle usine en Hongrie jouera un rôle clé dans la transformation vers la mobilité électrique à la fois pour le groupe BMW et son réseau de production', a déclaré Nedeljković lors de la cérémonie.



En renforçant ses capacités en Europe, l'entreprise renforce l'équilibre des volumes de production entre les marchés américain, chinois et européen.





Valeurs associées BMW XETRA +2.90%