BMW: construction d'une usine de batteries en Thaïlande

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce le lancement de la construction d'une usine d'assemblage de batteries haute tension à Rayong, en Thaïlande, projet pour lequel le groupe allemand a investi plus de 1,6 milliard de bahts (environ 42 millions d'euros).



Couvrant une superficie de 4.000 mètres carrés, ce site d'assemblage du constructeur allemand convertira les cellules de batterie importées en modules qui seront ensuite intégrés dans des batteries haute tension Gen-5.



Par ailleurs, BMW Group prépare une autre usine de production pour fabriquer des véhicules entièrement électriques, la production locale de ces véhicules devant commencer au second semestre 2025.





