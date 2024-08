Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Au total, l'entreprise a livré 1 213 276 véhicules aux clients de toutes les marques de BMW Group entre janvier et juin, atteignant ainsi le même niveau élevé que l'année précédente (2023 : -0,1% ; 2ème trimestre : 618 743 unités ; -1,3%).



Les marques BMW, MINI et Rolls-Royce ont enregistré une augmentation de 24,6 % des livraisons de BEV pour atteindre 190 614 véhicules entièrement électriques.



Les revenus de la branche automobile sont de 63 009 millions d'euros au cours des six premiers mois (2023 : 62 898 millions d'euros ; +0,2% ; ajusté des effets de change : +1,8% ; 2ème trimestre : 32.070 millions d'euros ; +1,4% ; ajusté pour les effets de change : +2.1%).



Le résultat avant impôt (EBT) du Groupe pour les six premiers mois s'est élevé à 8 023 millions d'euros (2023 : 9 351 millions d'euros ; -14,2% ; 2ème trimestre : 3 861 millions d'euros ; -8,6%). Au cours de cette période, BMW Group a enregistré un bénéfice net de 5 656 millions d'euros (2023 : 6 620 millions d'euros ; -14,6% ; 2ème trimestre : 2 705 millions d'euros ; -8,6%).



'Le bénéfice avant impôt du groupe devrait diminuer légèrement sur l'ensemble de l'année 2024, en raison de coûts de fabrication et de coûts fixes plus élevés que l'année précédente. Dans le secteur automobile, la marge EBIT devrait se situer dans une fourchette de 8 à 10 % pour l'ensemble de l'année' indique le groupe.





