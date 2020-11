BMW confirme ses objectifs annuels à l'issue du troisième trimestre

(AOF) - BMW vient de dévoiler ses résultats du troisième trimestre 2020. Ainsi, le constructeur automobile allemand a publié un bénéfice net de 1,81 milliard d'euros sur la période (+17,4 % sur un an) et un profit avant impôt de 2,46 milliards d'euros (+9,6%), d'où il découle une marge de 9,4 % (contre 8,4 % un an plus tôt). Le free cash flow dans la branche Automobile a dépassé les 3 milliards d'euros. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 26,28 milliards d'euros, en repli de 1,4%. Du côté des livraisons, elles ont progressé de 8,6% lors du troisième trimestre 2020, à 675 592 véhicules.

Compte tenu de cette performance, le groupe se dit en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels. Pour 2020, BMW anticipe un profit avant impôt " significativement inférieur " à 2019. De plus, le groupe table sur une marge d'exploitation comprise entre 0 % et 3 % dans la branche automobile. Au troisième trimestre, cette dernière est ressortie à 6,7%.

BMW souligne néanmoins les risques très importants qui pèsent sur la demande si la pandémie de Covid-19 devait encore s'aggraver.

Du côté des nouvelles normes d' émissions de CO2 en vigueur en Europe, le groupe assure qu'il devrait les respecter cette année.

