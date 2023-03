BMW: compte 10 millions d'utilisateurs de ses applis information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, plus de dix millions de conducteurs utilisent les applications 'My BMW' et 'MINI'. Deux millions d'entre eux le font même quotidiennement annonce la société et des dizaines de milliers d'utilisateurs ont attribué à ces applications une note de 5 étoiles dans l'App Store d'Apple.



' La stratégie de BMW Group visant à accroître la proximité avec les clients grâce à la numérisation s'est avérée très fructueuse ', commente Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW AG, chargé de la clientèle, des marques et des ventes.



Grâce aux applications, les conducteurs peuvent se tenir au courant de l'état de leur véhicule, verrouiller et déverrouiller les portes, activer la climatisation/ventilation ou, selon l'équipement du véhicule, visualiser les abords et l'intérieur du véhicule à l'aide de la vue 3D à distance.



Les applications offrent également une variété de fonctions utiles pour les véhicules électrifiés.



Les applications 'My BMW' et 'MINI' ont toutes deux été lancées en juillet 2020. Les deux applications continueront à être mises à jour tous les deux mois et leur gamme de fonctionnalités sera élargie.