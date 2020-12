Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : commande deux études universitaires sur le lithium Cercle Finance • 16/12/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce avoir chargé deux universités américaines renommées (Alaska-Anchorage et Massachusetts-Amherst) d'étudier les impacts de l'extraction du lithium sur l'environnement hydrologique en Amérique latine. Métal le plus léger de la planète, le lithium est utilisé dans la fabrication de batteries, de céramique, de verre et d'aluminium, entre autres. Il s'agit d'une matière première essentielle pour la production de batteries lithium-ion et elle joue un rôle clé dans l'électrification des véhicules. Les deux tiers des réserves mondiales de lithium se trouvent en Amérique latine. Cependant, jusqu'à présent, il y a eu un manque de recherche scientifique sur l'impact de l'extraction du lithium sur la région, indique le groupe BMW qui entend combler cette lacune avec les études commandées.

Valeurs associées BMW VZ XETRA +1.90%