Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : coentreprise pour MINI électrique lancée en Chine Cercle Finance • 29/11/2019 à 08:43









(CercleFinance.com) - BMW Group et Great Wall Motor font part du lancement d'une coentreprise, Spotlight Automotive Limited, pour la fabrication en Chine de véhicules électriques de la marque MINI, grâce à une nouvelle usine qui sera située à Zhangjiagang, au nord de Shanghai. L'usine aura une capacité standard de jusqu'à 160.000 véhicules par an, requérant environ 3.000 employés après la phase de lancement. Chaque partenaire investira 650 millions d'euros. La phase de construction est prévue pour 2020 à 2022.

Valeurs associées BMW XETRA -0.39%