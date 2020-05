Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : choisit Nvidia pour la logistique de ses usines Cercle Finance • 14/05/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a sélectionné la plate-forme robotique de Nvidia pour réorganiser la logistique de ses usines, en utilisant les technologies de calcul et de visualisation de l'IA, ont déclaré les sociétés. Cette collaboration aidera BMW à gérer sa chaîne d'approvisionnement, qui voit des millions de pièces arriver dans ses usines à partir de plus de 4500 sites fournisseurs, ont-ils déclaré. Les termes de l'accord n'ont pas été annoncés, mais le système devrait être déployé dans les usines BMW du monde entier une fois développé. L'annonce a été faite alors que Nvidia se prépare à présenter aujourd'hui sa conférence GTC 2020 à Santa Clara, en Californie.

Valeurs associées BMW XETRA -2.66%